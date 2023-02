Gondomar. Homem detido por incêndio florestal

Um homem de 58 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por ser suspeito da prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Gondomar.

De acordo com um comunicado esta terça-feira divulgado, a detenção ocorreu na sequência de um incêndio florestal na freguesia de Melres e, assim que os militares da GNR chegaram ao local, aperceberam-se de que o fogo "teve origem de forma negligente", quando o suspeito procedia à queima de sobrantes agrícolas.

Essa queimada acabou posteriormente por se descontrolar, dando origem a um incêndio.

O detido já foi constituído arguido e os factos remetido para o Tribunal Judicial de Gondomar.

A GNR esclarece no comunicado que as "queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal"e que, por isso, em "qualquer altura do ano é proibido queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como efetuar queimadas sem pedir autorização ou fazer comunicação prévia".

"Para evitar acidentes, siga as regras de segurança, esteja sempre acompanhado e leve consigo o telemóvel", lê-se ainda.