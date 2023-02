Ucrânia condenou 25 soldados russos por crimes de guerra

O Procurador Geral da Ucrânia avança que há ainda 92 militares da Rússia acusados e outros 260 estão a ser investigados. As acusações relacionam-se com a agressão militar russa, o genocídio e crimes de guerra.

A Justiça ucraniana condenou até ao momento 25 soldados russos por crimes de guerra cometidos no país, informou o Procurador-Geral, Andriy Kostin, adiantando também que mais 92 militares da Rússia estão acusados e outros 260 estão a ser investigados.

"O ataque contra a população civil é uma estratégia deliberada da Federação Russa que inclui o assassinato, a tortura e a violência sexual", disse Kostin.

Para o procurador ucraniano as acusações registadas por Kiev devem servir de base para julgamentos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ou no Tribunal Internacional de Justiça.

Em causa estão acusações de agressão militar, genocídio e crimes de guerra.