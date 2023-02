Radares. Mais de 16 mil condutores apanhados em excesso de velocidade em sete dias

Mais de 16 mil condutores foram detetados por radares a circular excesso de velocidade entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro, período no qual decorreu a campanha de segurança rodoviária "Viajar sem pressa", coordenada conjuntamente pela GNR, PSP e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

No total foram fiscalizados 2.763.415 veículos, tendo sido registadas 16.154 infrações por excesso de velocidade no território nacional.

A grande maioria dos veículos foram fiscalizados nos controlos de velocidade da ANSR, com 2.352.713 viaturas, enquanto a GNR monitorizou 269.343 e a PSP controlou 141.359.

No entanto, foi nos radares monitorizados pelas forças de segurança que foi detetado o maior número de infrações, 8.659, 6.097 pela GNR e 2.562 pela PSP, em comparação com os 7.495 da ANSR.

No mesmo período, entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro, foram registados 2.501 acidentes, dos quais resultaram oito mortes, 40 feridos graves e 738 ligeiros.

Em comparação com o período homólogo do ano passado, houve uma subida no número de acidentes e de feridos ligeiros, enquanto as mortes e os feridos graves diminuíram.