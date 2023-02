Colega de Ronaldo diz que presença de português no Al Nassr torna "as coisas mais difíceis"

Um colega de Cristiano Ronaldo do Al Nassr disse que a presença do português no clube tornava "as coisas mais difíceis".

A declaração foi feita pelo médio Luíz Gustavo em declarações à RT Arabic.

"A presença de Cristiano Ronaldo torna as coisas mais difíceis para nós, uma vez que todas as equipas querem jogar contra ele o melhor possível e todos sentem essa motivação".

Contudo, Gustavo não vê só desvantagens na presença de CR7 no clube:

"A presença dele dá uma grande vantagem ao grupo. Aprendemos muito com ele todos os dias, pelas grandes capacidades dele, tanto técnicas como físicas. Foi feito para os desafios e sempre foi bem-sucedido. Todos estão à espera do que irá apresentar no Al Nassr. Já marcou o primeiro golo, já se livrou da pressão".

O português já jogou três jogos pelo Al Nassr e no último Cristiano Ronaldo marcou o primero golo, de grande penalidade.