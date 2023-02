O inconfundível Rui Vargas

Existem várias razões para as pessoas quererem sair à noite. Há quem o faça para respirar um pouco do trabalho e das preocupações diárias, os que escolhem os sítios mediante os amigos e as pessoas que podem reencontrar ou rever, há quem vá pelas modas e queira estar onde estão os outros, os casados que saem para se divertir em casais e os que querem lavar as vistas e sair um bocado do controle dos companheiros sempre com um olhar malandro e alguma baba no canto da boca com ar de quem esteve fechado em clausura durante anos. Os solteiros ou divorciados que vão simplesmente para atacar o primeiro alvo que se mexer à sua frente, definindo escolhas pelo ambiente que lhes pode proporcionar alguma conquista ou uma “one night stand”. Os que ouviram dizer ou falar, os que viram uma publicação nas redes sociais ou que só vão a festas especificas ou acontecimentos especiais. As miúdas que vão onde conseguem borlas e os que vão atrás das miúdas que conseguem borlas. Os que vão só para tirar fotografias e os que têm como único objectivo beber até cair para o lado. Há quem prefira ficar na rua, quem goste da confusão e quem prefira espaços mais recatados onde dê para conversar. E há também os que vão pela música.

Sim, embora não sejam estranhamente a maioria, há quem escolha a sua saída em função da música, pelo prazer de dançar, e que procuram festas que lhes prometa o estilo musical que os faz mais felizes, onde se conseguem libertar no meio de uma pista de dança ou à frente do dj, a curtir aquele som que tanto os faz vibrar e que os transporta para outra dimensão. Esses, que não se escondem nos cantos e que assumem sem grandes preocupações, escolhem criteriosamente a sua direção sem espaço para outras opções, vão pela vontade de serem surpreendidos ou de ouvir aquelas malhas que os transcendem. Neste capítulo, a discoteca Lux é sem dúvida alguma, há já muitos anos, a Meca da música eletrónica em Portugal. É lá que se juntam muitas vezes os indefectíveis, os que só entendem a noite dessa forma, que querem ouvir djs específicos ou que vão simplesmente porque à partida, seja quem for que esteja a tocar, vai ser bom. Sobretudo no piso de baixo, onde as atuações principais se dão a conhecer.

É no entanto no piso do Bar, o do meio, que começa a noite, onde se juntam alguns curiosos ou os que preferem um ambiente mais calmo antes de descer. Por ali pode-se ouvir um pouco de tudo, dependendo da noite e do dj escolhido, do RnB ao House, passando pelo Disco, Indie Dance ou Deep. Depende. Há uns dias fui fazer uma visita e senti que o som estava inexplicavelmente bom. Uns clássicos intercalados com disco, uma batida melódica a puxar pela diversão que quase obrigava a bater o pé de sorriso estampado na cara. Quando por curiosidade me aproximei da cabine para ver quem estaria a dar tamanho espectáculo, dei de caras com o Rui Vargas. Só podia. Aí fez todo o sentido e a explicação estava dada. É provavelmente o meu dj preferido, o que melhor sabe ler uma pista e que para o meu gosto tem o melhor gosto. Tecnicamente perfeito e com uma seleção musical que dá para todos, sabendo bem o caminho que percorre e quem tem à sua frente.

De facto um bom dj faz toda a diferença mas existem alguns que parecem ter magia nos dedos. O Rui é um nome incontornável da música eletrónica portuguesa há muitos anos mas também uma referência do Lux. Nunca o vi meter-se em bicos de pés, nem querer exposição demasiada, sente-se que marca o seu percurso pelo amor aos pratos e aos sons que transitam dos seus phones para o sistema de som que invade a pista. Pena que não possam ser todos os dias assim. Que luxo!