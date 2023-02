Lula da Silva diz que ataque aos três poderes foi uma "revolta dos ricos"

Lula da Silva frisou, esta segunda-feira, que o ataque de ‘bolsonaristas à Praça dos Três Poderes foi uma "revolta dos ricos" por não aceitarem que perderam as eleições.

“O que aconteceu no Palácio do Planalto, na Alvorada e no STF [Supremo Tribunal Federal] foi uma revolta dos ricos, que perderam as eleições. Não podemos levar na brincadeira, porque um dia o povo pode cansar de ser pobre e vai piorar a situação de mudança neste país", disse o Presidente do Brasil, durante a posse de Aloizio Mercadante como novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES).

"Ganhei as eleições justamente pelas mudanças que não foram feitas. Este país não pode continuar a ser governado para uma pequena minoria", acrescentou.