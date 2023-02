Porto. Bar admite que não protegeu "devidamente as vítimas" de agressões e homofobia

Os seguranças do Maus Hábitos, bar no Porto no qual um grupo de jovens foi alvo de insultos homofóbicos e agressões, na sexta-feira, não geriram o incidente “da melhor forma”, explica o estabelecimento.

"Averiguada a situação com claro perfil homofóbico que ocorreu na passada sexta-feira, constatamos que, apesar da experiência dos nossos colaboradores, a situação não foi gerida da melhor forma, não protegendo devidamente as vítimas", escreveu a gerência do bar, esta segunda-feira, no Facebook, acrescentando estar "a tomar medidas exemplares em relação aos intervenientes e a reforçar os protocolos de gestão deste tipo de situações".

"Tudo faremos para garantir que situações similares não voltem a acontecer e que o Maus Hábitos continue a ser o que sempre foi: um espaço seguro, de convívio e dos mais diversos prazeres", lê-se no mesmo post.

Na sexta-feira, segundo o relato publicado nas redes sociais, um grupo de rapazes começou a tecer comentários homofóbicos, que rapidamente se transformaram em ataques físicos.

Pessoal⚠️ Ontem uma amiga minha e o seu amigo foram agredidos no Maus Hábitos no Porto. Tudo porque o Manuel estava com o namorado. Os seguranças dos Maus Hábitos em vez de ajudarem, expulsaram-os do estabelecimento, onde foram depois ainda mais agredidos na rua. pic.twitter.com/GrpquO2HdP — Andrew Gomes (@londonwebnerd) February 4, 2023

"Foram super agressivos, estavam completamente fora de controlo, expulsaram-nos, expulsaram os gajos", disse ainda a mesma fonte, sobre os seguranças.

A confusão continuou fora do bar, com o jovem a ser “espancado”. Um dos seguranças abordou-o, dizendo: "Eu tinha avisado, era melhor terem-se ido embora".