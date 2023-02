Ex-jogador do FC Porto desaparecido na Turquia após sismo

O ganês Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto e que agora representa o Hatayspor, está entre os desaparecidos, após o violento sismo, de 7.8 na escla de Richter, que abalou a Turquia, esta madrugada, avança a imprensa turca.

A equipa do Hatayspor estaria num edifício que ruiu com a violência do abalo, debaixo dos escombros encontram-se também o diretor desportivo, Taner Savut, o futebolista Onur Ergün e o tradutor do clube, Emre Aslan.

A equipa onde joga o ganês defrontou ontem o Kasimpasa e ganhou por 1-0, com um golo aos 90'+7, marcado por Atsu, de 33 anos.

Atsu, que também representou a seleção do Gana, passou pelo FC Porto entre 2009 e 2013, tendo depois passado por vários clubes, no verão passado mudou-se para o Hatayspor.