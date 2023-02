Buscas por pescador desaparecido em Sines retomadas

As autoridades retomaram esta segunda-feira as buscas pelo pescador, de 38 anos, que desapareceu, no sábado, no mar ao largo da orla costeira de Sines, no distrito de Setúbal.

De acordo com informações de uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral à agência Lusa, a operação "foi retomada ao início da manhã, por volta das 07h30".

Atualmente, estão envolvidos nas buscas seis operacionais, apoiados por uma viatura terrestre da Polícia Marítima, uma embarcação salva-vidas e uma mota de água do Instituto de Socorro a Náufragos (ISN).

No sábado o pescador estaria a praticar pesca submarina mas, por volta das 22h00 foi dado o alerta para o seu desaparecimento.

No dia seguinte as buscas acabaram por ser suspensas ao fim do dia sem sucesso, tendo estado envolvidos nas operações três mergulhadores forenses, meios do ISN e Polícia Marítima, auxiliados por uma moto de água, duas embarcações, duas viaturas terrestres, além de um meio aéreo da Força Aérea.

De acordo com Luís Filipe Duarte, comandante da Polícia Marítima de Sines, as buscas vão prosseguir esta segunda-feira por terra e mar.

"Vamos continuar as buscas com o mesmo dispositivo e vamos alargar as mesmas para a parte norte da praia", disse o responsável à agência Lusa.