Três desalojados na sequência de incêndio num prédio no Barreiro

Um incêndio num prédio de oito andares no Barreiro, distrito de Setúbal, provocou, na noite de domingo, três desalojados.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal em declarações à agência Lusa, o alerta para o incêndio foi dado pelas 20h37, para um prédio situado na União de freguesias do Barreiro e Lavradio.

Na sequência do incêndio, três pessoas tiveram de ser realojadas em casas de familiares, sendo que os restantes habitantes já retornaram às suas casas.

A mesma fonte informou ainda que o incêndio foi dado como extinto pelas 20h53 e que, no local, foram assistidas três pessoas por inalação de fumos.

No combate às chamas estiveram 29 operacionais, incluindo agentes da PSP, apoiados por nove viaturas.