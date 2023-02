Espinho. Acidente provoca cinco feridos, três graves

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre três motociclos e dois veículos na manhã deste domingo, na A29, no sentido Sul/Norte junto à saída da A29 para Espinho.

Três das vítimas ficaram feridas com gravidade, adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho ao Notícias ao Minuto, esclarecendo também que as vítimas são quatro homens e uma mulher.

No local estiveram 38 operacionais e 15 veículos, além da Polícia de Segurança Pública (PSP) de São João da Madeira e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santa Maria da Feira e de Vila Nova de Gaia.