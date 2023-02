Galamba troca pedro nunista

João Galamba escolheu um dos homens fortes de Matos Fernandes para substituir um pedro nunista na presidência da APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. João Neves, atual presidente executivo da Águas do Alto Minho (AdAM), vai ocupar o cargo que Nuno Araújo deixou vago no início deste ano.

O ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares abandonou a presidência da administração portuária – para onde tinha sido nomeado, em julho de 2020, pelo ex-ministro das Infraestruturas – para assumir o cargo de diretor-geral da Aethel Mining, concessionária das minas de ferro de Moncorvo.

Já João Neves regressa agora a uma empresa pública por onde já passara: o engenheiro desempenhou funções de chefe de divisão de obras na APDL entre 1999 e maio de 2013 e está com licença sem vencimento há cerca de dez anos. Quando saiu da administração portuária, partiu para Moçambique, por intervenção de José Matos Fernandes, anterior ministro do Ambiente, tendo estado cinco anos como diretor da área de engenharia da MPDC – Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo.

A substituição, por indicação de João Galamba, está a ser entendida entre socialistas como uma ‘limpeza’ das tropas de Pedro Nuno da esfera de influência do PS. Entretanto, segundo o Público – e tal como o Nascer do SOL já antecipara –, Pedro Nuno Santos também pediu o prolongamento da suspensão do mandato de deputado e só volta mesmo às lides políticas no verão.

J.M.C.