Uma entrada em falso na AR

O suplente de Joaquim Pinto Moreira foi chamado ao engano à Assembleia da República na quarta-feira. Após o deputado do PSD ter adiantado aos jornalistas na segunda-feira que ia suspender o mandato, o chefe de gabinete do grupo parlamentar social-democrata terá contactado César Vasconcelos, que estava em 17º lugar na lista do PSD pelo distrito do Porto, para o convocar a estar na Assembleia da República na quarta-feira.

O deputado suplente assim o fez e apresentou-se na quarta-feira no Parlamento. Contudo, ao que o Nascer do SOL apurou, quando se dirigiu ao chefe de gabinete do GP do PSD, Francisco Figueira - que é ainda líder da distrital de Évora- terá informado César Vasconcelos de que teria havido um «equívoco», uma vez que Pinto Moreira ainda não suspendeu o mandato de deputado, algo que só deverá acontecer quando se concretizar o levantamento da imunidade parlamentar para ser constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex.

«Isto é demonstrativo do desnorte em que está o grupo parlamentar. Foi chamado ao engano e bateu com o nariz na porta, porque afinal Pinto Moreira não tinha saído», comenta um influente deputado social-democrata ao Nascer do SOL, que estima ainda que Pinto Moreira «vai estar seguramente mais um mês a exercer a função de deputado de forma ativa».

Acontece que dias antes de se apresentar em Lisboa, o social-democrata de Valongo publicou no Facebook uma imagem onde aparecia de frente para o Palácio de São Bento vestido com uma camisola do FC Porto com o número 17 nas costas - o mesmo número que ocupava na lista do PSD pelo Porto. Na publicação, César Vasconcelos escreveu: «Vemo-nos quarta-feira».

No entanto, César Vasconcelos corre o risco de nem sequer chegar a entrar no hemiciclo porque pode estar na calha o regresso da deputada Andreia Neto, que no início de janeiro suspendeu o mandato por 60 dias (até ao início de março). «Se isso acontecer, César Vasconcelos já nem sequer põe cá os pés», antecipa o mesmo deputado do PSD ao Nascer do SOL.

Entretanto, Pinto Moreira, que teve de se afastar da vice-presidência do grupo parlamentar social-democrata à boleia da Operação Vórtex, só no início desta semana abandonou o seu gabinete junto aos restantes membros da direção da bancada, passando a partilhar instalações com a deputada Joana Barata Lopes no edifício novo da AR.