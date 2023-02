Greve. CP alerta para "fortes perturbações" na circulação entre 8 e 17 de fevereiro

A CP - Comboios de Portugal alertou, esta sexta-feira, para a ocorrência de "fortes perturbações" na circulação entre 8 e 21 de fevereiro, devido às greves convocadas por vários sindicatos.

"Informamos que, por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), para o período compreendido entre as 00:00 do dia 08 de fevereiro de 2023 e as 24h00 do dia 21 de fevereiro de 2023, ocorrerão fortes perturbações na circulação, em todos os serviços, entre os dias 8 e 17 de fevereiro", informou a CP, em comunicado.

A empresa indicou também que a informação será atualizada, caso venham a ser definidos serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral.

Em relação os passageiros que já tenham comprado bilhete para alguns dos serviços, a empresa promete o reembolso.



"Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", acrescentou a CP, pedindo ainda desculpa pelo incómodo.