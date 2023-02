Iniciativa Liberal começa a varrer oposição interna

Já há a primeira baixa na assessoria da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal. O Nascer do SOL sabe que Vicente Ferreira da Silva foi afastado do cargo por ter dado apoio à lista de Carla Castro, que perdeu para Rui Rocha na corrida à liderança interna do partido.

Fundador do partido, Ferreira da Silva era um dos membros da atual Comissão Executiva e chegou a ser vogal da lista de João Cotrim Figueiredo quando este foi reeleito. Atualmente, era um dos assessores políticos da banca parlamentar.

O Nascer do SOL sabe também que a situação de Carla Castro está fragilizada. A candidata derrotada, que colocou o seu lugar à disposição da nova direção, perdeu o lugar na Comissão de Orçamento e Finanças, mas mantém-se na Comissão de Educação e Ciência enquanto coordenadora do grupo parlamentar. Ao mesmo tempo, assume lugar na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, pasta que era de Rui Rocha.

Em entrevista ao Observador, Cotrim Figueiredo teceu duras críticas à candidata derrotada: «Apetecia-me perguntar quando é que Carla Castro começou a achar que eu tinha uma gestão autocrática. Devia ter tido a hombridade de me dizer o que pensava. Não gostei e fiquei desagradado».