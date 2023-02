Oito migrantes morreram de frio em Itália

Os cadáveres de oito pessoas, entre os quais o de uma mulher grávida, foram encontrados, na madrugada desta sexta-feira, pela Guarda Costeira italiana a bordo de uma embarcação precária ao largo da ilha de Lampedusa com 42 sobreviventes.

Cinco homens e três mulheres "morreram de frio", segundo os depoimentos dos sobreviventes que informaram as autoridades que poucas horas antes, uma das mulheres que morreu, lançou ao mar o filho, um bebé de quatro meses, que também não resistiu ao frio, avança a Lusa.

Um outro homem atirou-se ao mar para recuperar o corpo do bebé mas afogou-se, de acordo com os mesmos testemunhos.

Os dois, o bebé e o homem que se lançou ao mar, estão a ser considerados como "desaparecidos" pelas autoridades italianas.

Os sobreviventes encontravam-se em situação de hipotermia e foram transferidos para um navio patrulha que os levou para Lampedusa. Neste momento estão no centro de Contrada Imbriacola.

Os sobreviventes revelaram às autoridades italianas que a embarcação partiu do porto de Sfax, na Tunísia, no passado sábado.

De acordo com fontes policiais, os ocupantes da embarcação são do Mali, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Burquina Faso e Níger, entre os quais 10 mulheres (duas mulheres estão grávidas), e um menor.