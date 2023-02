Acidente rodoviário no Paquistão faz pelo menos 17 mortos

Um acidente entre um autocarro de passageiros e um camião no noroeste do Paquistão fez pelo menos 17 mortos, revelou esta sexta-feira um dos elementos envolvido nas operações de resgate.

A colisão frontal ocorreu, na quinta-feira à noite, no distrito de Kohat, na província de Khyber Pakhtunkhwa.

No domingo, um autocarro de passageiros embateu num pilar e caiu de uma ponte na província do Baluchistão e, depois incendiou-se, causando 40 mortos.

Acidentes com vítimas mortais são comuns no Paquistão devido a uma infraestrutura rodoviária precária e ao desrespeito do código da estrada pelos condutores.