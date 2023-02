Detidos em Lisboa nove brasileiros por crimes económicos e financeiros

Nove pessoas, de nacionalidade estrangeira, pertencentes a um grupo de criminosos associado a burlas qualificadas e crimes económicos e financeiros, foram esta quinta-feira detidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) numa operação de combate ao crime financeiro.

O Comissário da PSP André Teixeira adiantou à agência Lusa que a operação policial na área metropolitana de Lisboa estava ainda a decorrer pelas 15h45, para cumprimento de oito mandados de busca domiciliária e cinco mandados de busca não domiciliária.

Segundo André Teixeira, os detidos são homens e mulheres, de nacionalidade brasileira.

Dado a natureza do crime ser económico-financeira, até ao momento, foi apreendido material informático, documentação e dinheiro.

Segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, a operação está a ser realizada em colaboração com o Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa e é relacionada com "criminalidade associada a burlas qualificadas e crimes económicos e financeiros, incide maioritariamente em Lisboa e na margem Sul do Tejo".

O grupo operava através de "uma falsa empresa corretora de ações na bolsa", cujo objetivo era "burlar os seus clientes e despojá-los do dinheiro investido", lê-se ainda na nota.