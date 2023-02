Mário Nogueira à porta do ministério da Educação: "Não saiu nada desta reunião"

O secretário de Estado da Educação esteve reunido com representantes das 12 estruturas sindicais, esta quinta-feira. À saída, o secretário-geral da Fenprof mostrou-se desiludido com as negociações.

“Não saiu nada desta reunião”, disse, aos jornalistas, Mário Nogueira, acrescentando que "o Ministério parece querer acordozinhos".

Para o sindicalista, "há muitas questões que não têm resposta" e deu como exemplo a questão do tempo de serviço, cuja proposta do ministério “é zero”.

Mário Nogueira revelou também que ficou marcada uma nova reunião para a próxima semana.