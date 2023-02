Incêndio em habitação na Amareleja provoca um ferido grave

Um homem ficou, esta quinta-feira, gravemente ferido na sequência de um incêndio que ocorreu numa habitação em Moura, no distrito de Beja.

O homem teve de ser, inclusivamente, helitransportado para um hospital em Lisboa.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo à agência Lusa, o incêndio ocorreu num quarto de uma habitação na Amareleja, tendo o alerta sido dado pelas 12h33.

Segundo fonte da GNR o ferido grave tem 67 anos, sendo que, na sequência do incêndio, outro homem, de 43 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital de Beja.

Nas operações de socorro estiveram 19 operacionais e seis veículos da GNR e do INEM, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura e um helicóptero.