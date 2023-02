Morreu ícone da televisão brasileira Glória Maria

A jornalista brasileira Glória Maria, ícone da televisão no Brasil, morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 73 anos, vítima de cancro, no Rio de Janeiro,

"É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria (...) Em 2019, Glória foi diagnosticada com um cancro de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente", lê-se na nota da TV Globo, onde a comunicadora Gloria Maria trabalhou durante toda a sua carreira.

A Globo adiantou ainda que “em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias”.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, já veio lamentar publicamente a morte da jornalistas nas redes sociais.

"Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras", escreveu no Twitter.