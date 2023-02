É oficial. BCE sobe taxas de juros em 0,5%

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou, esta quinta-feira, um novo aumento da taxa de juro para continuar a tentar controlar a inflação. A subida foi de 0,5%, tal como já tinha sido anunicado pelos analistas ao i.

Esta foi a primeira reunião do ano do BCE, depois de ter fechado 2022 no total com um conjunto de aumentos de 250 pontos base.

Esta nova subida dos juros irá ter um impacto nas taxas Euribor, que também subirão, o que tornará o crédito mais caro, aumentando por exemplo o valor das prestações mensais das hipotecas. Uma situação que também terá reflexos em quem está a pensar em pedir um empréstimo.

Já em relação às futuras subidas, os analistas admitem ao i que "depois da decisão da reunião de fevereiro do BCE, espera-se que os novos aumentos dos juros possam voltar a ser revistos em baixa, iremos observar, eventualmente, subidas de ‘apenas’ 25 pontos base ao longo das próximas reuniões, isto se a inflação continuar a dar sinais de abrandamento”, referem ao nosso jornal.