Polícia de Los Angeles dispara e mata homem amputado negro em cadeira de rodas

Anthony Lowe, de 36 anos, foi baleado e morto com oito tiros por polícias de Huntington Park, em Los Angeles, na tarde de 26 de janeiro.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver os agentes apontar as armas a Lowe. O homem, que perdeu as pernas o ano passado, estaria a segurar uma faca de lâmina e estava no chão, sem próteses.

O homem tentou fugir das autoridades, afastando-se aos saltos, mas foi atingido primeiro, com um taser, e depois, com cerca de 10 tiros nas costas.

My cousin got this a few days ago. The gun shots happen a few seconds after he stop recording. I’m not sure what the backstory is. #huntingtonpark #hppd #policeshooting #wheelchair #LASD pic.twitter.com/TXaY61a0in — WaFlo (@WaFlo998) January 28, 2023

A unidade de homicídios do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles está a investigar o tiroteio de Lowe, como costuma fazer para todos os tiroteios que envolvem oficiais do Departamento de Polícia de Huntington Park, de acordo com o tenente Hugo Reynaga da unidade.

As respostas dadas pelo detetive foram vagas e pouco convincentes, disse Tatiana Jackson, irmã de Lowe, e frisa: "o que havia de tão ameaçador num deficiente amputado duplo com uma faca que precisava atirar nele?"

“Algo não está certo com esta situação”, continuou. “A minha filha tem quatro anos e adora-o. Vai partir-me o coração quando ela souber”.

Hugo Reynaga garante que os nomes dos dois polícias serão divulgados nos próximos dias. Os oficiais, adiantou, estão de licença “por alguns dias”, enquanto passam por uma avaliação psiquiátrica, e serão designados para tarefas administrativas até que o estado-maior do comando aprove para que possam voltar ao trabalho de campo.