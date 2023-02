Sportinguistas gritam por Ricardo Esgaio

Ricardo Esgaio foi alvo de críticas por parte dos sportinguistas nesta época, pelas exibições nos jogos, mas o defesa parece ter reconquistado os adeptos na quarta-feira, quase no final do jogo do Sporting com o Braga.

No tempo de compensação, quando Pedro Gonçalves se preparava para bater uma grande penalidade , o defesa português recebeu gritos da bancada para que fosse ele a marcar o penálti, além de Chermiti também ter sido incentivado para tal, segundo revela A Bola.

Pedro Gonçalves acabou mesmo por bater o penálti e fez o 5-0 final.

Ricardo Esgaio esteve debaixo de fogo no jogo que ditou a eliminação do Sporting da Liga dos Campeões, diante do Eintracht Frankfurt (1-2), onde foi expulso e acentuou o desagrado entre os sportinguistas.