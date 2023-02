Von der Leyen em Kiev para discutir novos apoios

O colégio de comissários europeus reúne-se, esta quinta-feira, com elementos do governo ucraniano, em Kiev, para discutir o apoio ao país invadido pela Rússia há quase um ano e na véspera da cimeira bilateral.

O programa das reuniões desta quinta-feira não foi tornado público, assim como o nome dos comissários que viajaram na quarta-feira para a capital ucraniana, por questões de segurança e a pedido das próprias autoridades do país, avança a Lusa.

Esta é a quarta vez que a presidente da Comissão Europeia se desloca à Ucrânia, desde o início da guerra. Sabe-se que o colégio de comissários vai reunir-se com vários elementos do governo de Volodymyr Zelensky para discutir a cooperação entre os 27 e a Ucrânia em "áreas relevantes" para o país.

Estão previstos encontros bilaterais entre comissários e ministros à margem deste encontro.

Entre os principais temas da discussão deverão estar o próximo pacote de sanções à Rússia e os apoios financeiro, militar e humanitário à Ucrânia. Na terça-feira, Andriy Yermak, responsável do gabinete de Zelensky, apelou à inclusão de propagandistas russos nas sanções impostas por Bruxelas, para diminuir o apoio que o presidente russo, Vladimir Putin, consegue entre a população russa.

A reunião do colégio com o governo antecede a cimeira entre a União Europeia (UE) e a Ucrânia, na sexta-feira, que vai realizar-se em Kiev numa altura em que as Forças Armadas russas intensificam a ofensiva e bombardeiam infraestruturas civis.

Por isso, os chefes de Estado dos Estados-membros europeus vão fazer-se representar por von der Leyen, pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e pelo alto-representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell.

Na cimeira, o principal assunto vai ser a adesão de Kiev ao bloco comunitário, que o país deseja alcançar até 2026, mas Bruxelas terá de gerir as expectativas do já candidato à integração.