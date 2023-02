EUA. FBI realiza buscas na casa de Joe Biden

A casa do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, foi esta quarta-feira alvo de buscas pelo FBI.

As buscas na habitação em Rehoboth Beach, Delaware, visaram documentos confidenciais, avançou Bob Bauer, advogado pessoal do líder dos EUA, em comunicado, citado pela imprensa internacional. A mesma fonte informou que a busca foi "planeada" e contou com o "total apoio" do chefe de Estado norte-americano.

Em causa, de acordo com a CBS, está uma investigação mais alargada sobre o manuseamento de documentos confidenciais.

Não é a primeira vez que o presidente dos EUA é alvo de buscas. Esta é a terceira ocasião em que é conhecido que agentes federais revistaram propriedades associadas a Biden.

O caso também complica os últimos dois anos do mandato de Biden antes das eleições presidenciais de 2024, às quais ainda não confirmou se irá concorrer.