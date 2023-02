Mulher atacada por marido com faca à frente dos filhos no Lumiar

A PSP Lisboa deteve um homem, de 50 anos, que esfaqueou a mulher à frente dos filhos e de uma sobrinha, todos menores.

O crime ocorreu, na terça-feira à tarde, na casa da família no Lumiar, em Lisboa, no quando o homem e a mulher estavam a discutir, com o agressor a acusar a vítima de traição, segundo o jornal de Notícias.

O homem pegou numa faca de cozinha e desferiu vários golpes na cara, braços, pernas e abdómen da mulher. A assistir a tudo estavam os três filhos de cinco, onze e doze anos e a sobrinha de 13.

Os gritos da mulher alertaram um vizinho que conseguiu entrar em casa da vítima e afastar o agressor, levando-a para a sua habitação onde chamou a polícia, escreve o mesmo jornal.

Quando as autoridades chegaram, o agressor estava na rua, assim como a sobrinha que pedia ajuda e que disse à polícia recear que o filho matasse os primos.

O homem foi detido e não tentou fugir nem ofereceu resistência. Na residência, a polícia encontrou os filhos do casal e a vítima, a ser assistida por vizinhos, incluindo o que chamou as autoridades.

A mulher perdeu muito sangue e foi levada para o Hospital de Santa Maria, o seu estado chegou a ser crítico, mas recuperou após uma intervenção cirúrgica.