Espanha. Ministério da Defesa evacuado após receber pacotes suspeitos

O Ministério da Defesa espanhol foi, esta quarta-feira, evacuado após as autoridades terem intercetado dois pacotes suspeitos.

Depois da intervenção da brigada de minas e armadilhas de Espanha, os pacotes foram inspecionados e não foi identificado qualquer material explosivo.

Não é a primeira vez que Espanha recebe pacotes suspeitos: em novembro, do ano passado, as autoridades espanholas intercetaram seis pacotes com material explosivo que foram enviados para várias localizações do país. O primeiro foi enviado para a embaixada ucraniana, em Madrid, deixando um segurança ferido ao abrir o pacote.

As autoridades competentes estão a investigar se existe alguma relação entre os pacotes e os agentes russos, tendo sido detido um homem, de 74 anos, na semana passada, suspeito de ter enviado os primeiros seis envelopes.