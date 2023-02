Assédio sexual. TAD confirma castigo a Samuel Costa

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) confirmou, esta quarta-feira, o castigo dado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao antigo diretor desportivo do futebol feminino do Famalicão, Samuel Costa, por assédio sexual.

"O depoimento do Demandante (Samuel Costa) não afastou minimamente o conteúdo da prova que nos é dada pelas cópias das mensagens enviadas, nem pela prova testemunhal das jogadoras que se afirmaram ofendidas pela prática dos factos acima julgados provados. A prova produzida veio até confirmar o ascendente que o Demandante tinha sobre as atletas", lê-se no acórdão do TAD.

Recorde-se que Samuel Costa foi suspenso em novembro do ano passado pela FPF por 18 meses, tendo ainda que pagar uma multa de 3.060 euros, na sequência da decisão do Conselho de Disciplina (CD) pela prática de três infrações "muito graves" por situações de assédio sexual e comportamento discriminatório quando o dirigente se encontrava ao serviço do Vitória SC e Valadares.

Assim, o TAD deu como provados os factos apresentados pelo CD no processo que determinou o castigo de Samuel Costa.