Homem desaparecido há uma semana em Alhandra

Um camionista de 37 anos, está desaparecido desde o dia 26 de janeiro. O veículo onde seguia foi encontrado na EN1, junto a uma empresa, mas não estava ninguém dentro do carro.

A família recorreu às redes sociais, onde apelou para que o homem “volte para casa”.

“Nós precisamos de ti, filho. Estejas onde estiveres, vem para casa. Tu tens sempre o nosso amor”, lê-se, em comunicado citado pela página Motoristas do Asfalto.

Uma amiga da família revelou, através da mesma fonte, que o veículo de Pedro Pinto, um Fiat Punto preto, foi encontrado entre as 17h30 e as 18h00, “no meio da via, a trabalhar e [com a] porta do condutor aberta”.

“Estava junto a uma oficina em Alhandra, depois das piscinas da Cimpor, no sentido Sobralinho-Alhandra. Apela-se a quem tenha visto alguma coisa que contacte as autoridades”, finalizou.

A Polícia Judiciária de Lisboa assegura que as buscas pelo homem continuam.