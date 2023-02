Mais de um milhão de pessoas assistiram à missa do Papa em Kinshasa

O Papa Francisco chegou a Kinshasa na terça-feira e, mais de um milhão de pessoas assistiram, esta quarta-feira, à missa do Papa Francisco na esplanada do aeroporto de Ndolo, em Kinshasa, República Democrática do Congo, de acordo com as autoridades locais.

Devido à visita, o governo da República Democrática do Congo, onde 50 por cento da população é católica, decretou feriado, estando as escolas e outros serviços encerrados, para que a população possa assistir às missas.

Francisco, no seu papamóvel, passou mais de 40 minutos a saudar os fiéis que se encontravam no complexo, ao som de música.

A missa é celebrada no chamado rito congolês, adaptação do rito romano para as dioceses da República Democrática do Congo, aprovado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos em 30 de abril de 1988, quando o país ainda era chamado Zaire.

A viagem do Papa também deveria incluir uma passagem por Goma, no leste do Congo, mas a região vizinha de Kivu do Norte tem sido afetada por intensos combates entre tropas do governo e o grupo rebelde 23 de Março (M23), além de ataques de extremistas do grupo Estado Islâmico.