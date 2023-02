Porto. Três feridos após colisão entre autocarro e carrinha

Uma colisão entre um autocarro da STCP e uma carrinha de caixa aberta, esta quarta-feira de manhã, deixou três pessoas feridas no Porto.

As vítimas foram assistidas no local pelos sapadores do Porto e Bombeiros Portuenses, um dos feridos teve de ser hospitalizado.



O acidente, cujas circunstâncias estão a ser investigadas, levou ao condicionamento do trânsito na zona.