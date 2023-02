Corpo de idosa de 96 anos encontrado dentro de congelador nos EUA

O corpo de uma idosa de 96 anos foi encontrado dentro de um congelador, numa garagem de um prédio residencial em Chicago.

De acordo com a ABC7, as autoridades foram chamadas ao local depois de Sabrina Watson, neta da senhora, ter dado o alerta por ter um pressentimento de que algo não estava bem.

"Começou com uma verificação de bem-estar e terminou com alguém a ser encontrado no congelador", disse Watson.

A polícia teve de forçar a entrada na casa situada no primeiro andar, deparando-se mais tarde com o congelador numa garagem atrás do prédio.

A mulher de 96 anos foi identificada como Regina Michalski. No apartamento vivia também a sua filha, que era a senhoria do prédio.

Ainda não foram feitas quaisquer detenções e a polícia está a investigar o incidente.