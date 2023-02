Porro despede-se dos sportinguistas

Pedro Porro foi transferido para o Tottenham e, na manhã desta quarta-feira, recorreu às redes sociais para se despedir dos sportinguistas numa longa mensagem.

"É difícil começar este texto... Há dois anos e meio cheguei a Lisboa para representar o Sporting e nunca imaginava que a minha ligação a este clube fosse tão grande e tão genuína. Vivemos momentos incríveis, conquistámos troféus que ficam para a História e alcançámos vitórias memoráveis", começou o jogador.

Ao serviço dos leões, o lateral conquistou um campeonato e uma Taça da Liga.

"Juntos, festejámos grandes momentos e, juntos, superámos também algumas adversidades. E, hoje, no dia em que começo um novo desafio, sinto que continuarei sempre com vocês todos", relembrou Porro, que começa esta quarta-feira a representar os ingleses.

"Obrigado a todos os meus colegas de equipa, treinadores ,( em especial a meu pai ), staff, a todo o Clube, pelo carinho e pela forma com sempre me trataram. Aos adeptos, quero dizer que agora passarei a ser um deles, serei mais um sportinguista" escreveu o jogador que, concluiu com uma garantia "O Porrito estará sempre aqui. Juntos e até já!".

Pedro Porro saiu do Sporting depois de duas épocas e meia por 47,5 milhões de euros.