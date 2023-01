Barbie lança a primeira boneca com escoliose

A Barbie vai lançar um boneca com escoliose.

De acordo com a imprensa internacional, a novidade surge no âmbito da linha de brinquedos Chelsea, conhecida como sendo a irmã mais nova da Barbie.

A nova boneca apresenta uma curvatura acentuada na coluna vertebral e uma cinta lombara, para minorar os sintomas da doença, de forma a normalizar o uso do equipamento e a promover a inclusão das crianças que sofrem com este probelma.

Lisa McKnight, vice-presidente executiva e chefe global da Barbie and Dolls na Mattel disse que a empresa acredita "no poder da representatividade" e está empenhada "em criar bonecas com base numa variedade de olhares distintos, para que as crianças se possam ver na Barbie".

Para dar vida a esta nova boneca, a Mattel trabalhou com o neurocirurgião e especialista em doenças complexas da coluna vertebral em crianças, Luke Macyszyn.

A boneca tem 15 centímetros de altura, um vetsido cor-de-rosa, uns saptos brancos e uma cinta lombar verde.