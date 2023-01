UEFA perde contra clubes da Superliga

A UEFA e a FIFA perderam a batalha judicial contra os clubes da Superliga depois de o Tribunal Provincial de Madrid ter dado, esta terça-feira, razão à Superliga Europeia. Os dois organismos tentaram travar a criação da nova competição.

"A FIFA e a UEFA não podem justificar as suas condutas anticoncorrenciais como se fossem as únicas guardiãs de determinados valores europeus, sobretudo se esta tiver de servir de uma desculpa para sustentar um monopólio do qual poder excluir ou dificultar a iniciativa daquela que ambiciona ser sua concorrente, a Superliga", pode ler-se no acórdão, tornado público pelo jornal espanhol As.

Os juízes dizem ainda que não lhes parece que a conduta dos arguidos "possa ser justificada por proteger os interesses gerais do futebol europeu, mas sim que O que alertamos é uma ação que tem todas as características de um abuso injustificável por parte de alguém que ocupa um cargo de domínio".

A decisão determina que a FIFA e a UEFA se abstenham de adotar qualquer medida ou de emitir qualquer declaração durante as diligências do processo principal que impeça ou dificulte, direta ou indiretamente, a preparação ou o desenvolvimento da Superliga.

Os dois organismos estão ainda proibidos de, durante o processo principal, anunciar ou ameaçar qualquer medida disciplinar ou sancionatória contra os clubes, dirigentes, pessoas dos clubes e jogadores que participam da preparação da Superliga.