Ex-mulher de Sócrates vende monte no Alentejo a Carlos Santos Silva

A ex-mulher de José Sócrates, Sofia Fava, vendeu o Monte das Margaridas, em Montemor-o-Novo, ao empresário Carlos Santos Silva.

A notícia foi avançada pelo Observador, que dá conta de que a venda a Carlos Santos Silva foi feita em outubro de 2022, seis meses depois do juiz Ivo Rosa ter levantado o arresto dos imóveis, imposto no âmbito da Operação Marquês. A herdade tinha sido comprada em 2011 por Sofia Fava.

O Ministério Público alega, segundo a mesma publicação, que se tratou de mais uma compra feita de forma fictícia, com dinheiro do antigo primeiro-ministro, através do amigo e empresário Carlos Santos Silva.