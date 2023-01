Tiroteio na Florida faz pelo menos 10 feridos

Um tiroteio, na tarde de segunda-feira na Florida, nos EUA, fez pelo menos 10 feridos. Um grupo de atiradores disparou sobre várias pessoas na cidade de Lakeland.

De acordo com as autoridades, citadas pela ABC News, duas das vítimas encontram-se em estado grave e as restantes oito ficaram feridas sem gravidade.

Numa conferência de imprensa, as autoridades disseram que as vítimas têm idades entre os 20 e os 35 anos.

O alerta para o incidente foi dado por volta das 15h43.

A polícia acredita que o ataque foi realizado por quatro atiradores, que dispararam a partir de um veículo com armas dos dois lados da viatura e, também está convicta que os disparos não foram aleatórios e que as vítimas alvejadas foram atingidas intencionalmente

No local foi encontrada canábis e as autoridades pensam que estaria a ocorrer uma venda ilícita da substância, mas ainda não há certeza de que as duas coisas estejam relacionadas.

"Não acreditamos que haja razão para o público se preocupar de momento. Achamos que os indivíduos no carro dispararam contra quem queriam", frisou um responsável da polícia local.