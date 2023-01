Tabaco aquecido e as restrições

Ponto prévio, todos os que acompanham regularmente as minhas crónicas sabem a opinião que tenho sobre o tabaco. Se tenho a perfeita noção de que o mesmo é nocivo para a saúde e que de preferência devemos sempre tentar não fumar, também acredito no primado da liberdade e no sentimento de responsabilidade que todos devemos ter, sabendo de antemão que para cada ação há consequências e que nós devemos ter consciência das escolhas que fazemos e das opções que tomamos. Penso assim de uma forma liberal em relação ao tabaco, como às drogas ou à prostituição. Neste caso específico (dos outros também já tive oportunidade para falar), embora tenha consciência que na lei não existam condições para tal, sou defensor da ideia de que cada proprietário de um espaço privado deveria ter o direito de escolher se o seu espaço seria para fumadores ou não e dentro dessa escolha as pessoas teriam o direito a escolher se o queriam frequentar (ou não). Custa-me sempre a ideia do Estado se intrometer nas nossas escolhas e definir o que podemos ou não fazer.

Sabendo que a lei é a que é, acho ainda assim que deveríamos ter em atenção ao que pode diminuir o risco de saúde para as pessoas e que as permitisse fazer uma passagem menos dura entre o vício de um cigarro e o deixar de fumar, dando assim uma saída a quem fuma. Refiro-me ao que hoje em dia é conhecido por tabaco aquecido. Sim, eu sei que permitir uns ou atenuar as suas regras pode à partida desvalorizar os seus efeitos nocivos e assim incentivar à continuação da prática, mas se só cada um é que pode falar sobre o seu corpo e sobre as sensações que ele lhe transmite, eu pela minha experiência, que nunca fui um fumador compulsivo, sei como é que acordava depois de uma noite bem fumada, com a garganta toda arranhada e uma sensação pesada mesmo que não tivesse incluído álcool na ementa. Hoje em dia, quando fumo tabaco aquecido não tenho essa mesma sensação, não me sinto mal do estômago como por vezes sentia e quando tentei fumar um cigarro tive que o apagar rapidamente por já não o conseguir fazer, sentindo bem a diferença que o mesmo reflete. Nem falo do cheiro que já não fica na roupa como antigamente, que não interessa para o caso.

A semana passada em Sevilha, em qualquer espaço onde entrei, era proibido fumar. Ainda assim, os espaços maiores, com pés-direitos mais elevados, amplos e arejados, eram alvo de uma condescendência por parte de quem os controlava, fazendo-se aí uma clara distinção entre quem fumava tabaco aquecido e cigarros. Uma questão de sensibilidade. Nessa mesma semana entrei no Lux e como já aqui relatei, vi uma pista de dança completamente vazia e uma varanda apinhada de gente a fumar. Desde o dia 1 que é assim que manda a lei. Acho que também por cá deveria existir sensibilidade para não tomar por igual aquilo que é diferente. Não peço que se volte a fumar nos aviões nem em restaurantes situados em caves mas existem alguns casos onde me parece que poderia existir essa distinção.

Seria importante que se revelassem os estudos que sustentam que embora o preferível seja ninguém fumar, existe uma clara diferença para a saúde pública e para cada um de nós, o fumar cigarros normais ou tabaco aquecido. Porque, acho que se se fizesse essa distinção, assinar-se-ia nesse mesmo instante a sentença de morte aos cigarros, que tantos querem, permitindo a quem fuma uma transição mais suave.