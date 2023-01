Costa anuncia Conselho de Ministros dedicado à habitação

António Costa deu esta segunda-feira uma entrevista ao diretor de Informação da RTP, António José Teixeira, no dia em que se assinalou a sua reeleição como primeiro-ministro.

O chefe do Governo português informou que se vai realizar um Conselho de Ministros no próximo dia 16 de fevereiro dedicado exclusivamente à política de habitação.

Em primeiro lugar, para "disponibilizar mais solos para a construção de habitação" e, em segundo, para criar "um forte incentivo à construção de habitação por parte de privados", disse Costa, que anunciou também medidas como a criação de incentivos para quem é proprietário de habitação colocar as casas no mercado de arrendamento e apoios para os jovens acederem com mais facilidade ao aluguer das casas.