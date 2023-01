Queda de avião grego em alto mar provoca um morto e um desaparecido

Um piloto da Força Aérea grega morreu esta segunda-feira e outro está desaparecido depois de o avião que pilotavam, um caça F-4 Phantom, ter caído no mar Jónica.

A informação foi avançada em comunicado pelo Estado-maior da Força Aérea grega, que especificou que "um avião F-4 Phantom de dois lugares caiu durante um voo de treino da força aérea a 25 milhas náuticas a sul do aeroporto militar de Andravida" a oeste da Grécia, "causando a morte do copiloto".

Já o primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, disse estar "consternado" e expressou as "sinceras condolências" à família do tenente Marios-Michail Touroutsikas, de 29 anos.

No local, estiveram helicópteros de salvamento e barcos patrulha da guarda csosteira para procurar os pilotos, tendo o corpo do copiloto sido descoberto seis horas depois de o avião ter caído. As buscas pelo piloto presseguiram durante a tarde hoje.

O F-4 Phantom, fabrico nos Estados Unidos da América, é uma das aeronaves mais antigas da força aérea grega, tendo o país adquirido os primeiros modelos em 1974 e estes sido modernizados pela última vez há cerca de 20 anos.