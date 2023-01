Pizzi de volta a Portugal

O jogador de futebol Pizzi está de volta a Portugal.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Sporting de Braga, que contratou o jogador que ali tinha sido formado.

O internacional português rescindiu o contrato que tinha com o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e assinou contrato com os minhotos até 2024.

Pizza está de volta a Portugal seis meses depois de ter deixado o Benfica pelo Al-Wahda.

Além de nestes dois, o português de 33 anos já jogou no Ribeirão, no Sporting da Covilhã, no Paços de Ferreira, no Atlético de Madrid, no Deportivo da Corunha, no Espanyol e no Basaksehir.