Keyla Brasil. Atriz e ativista trans encontrada em "segurança"

Keyla Brasil, atriz trans que estava desaparecida desde sexta-feira à tarde, foi encontrada e está “sem segurança”, anunciou esta segunda-feira a associação de acolhimento de imigrantes trans Casa T.

"Keyla Brasil foi encontrada hoje e já está em segurança. Ela se manterá em recolhimento para que possa se recuperar de tudo o que está passando. Visando sua segurança, não compartilharemos mais informações sobre o caso até que ela mesma possa falar por si. Obrigada por todos os esforços realizados para encontrá-la. Seguimos vivas em em cuirlombo", diz a nota.

A artista tinha interrompido a peça “Tudo sobre a minha mãe”, no Teatro S-Luiz, protestando e gritando “transfake”.

A também ativista disse, no dia 22 de janeiro, através do Instagram, que vive de prostituição uma vez que há falta de oportunidades nas artes do palco.