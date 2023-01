Avalanche mata dois turistas no Japão

Depois do incidente que aconteceu na encosta leste do Monte Hakuba Norikura, os corpos desaparecidos foram, esta segunda-feira, encontrados.

As autoridades japonesas não revelaram A sua identidade. Contudo, confirmaram que estes dois homens faziam parte de um grupo de cinco esquiadores estrangeiros. A polícia local disse acreditar que “os homens estavam a esquiar fora da pista separadamente do resto do grupo quando a avalanche ocorreu”.

Tomohiro Kushibiki, representante das vítimas, adiantou à agência de notícias AFP que os dois homens foram encontrados "em paragem cardiorrespiratória".

No momento do incidente, os outros três esquiadores conseguiram descer a montanha em segurança.

Segundo a mesma publicação, um alerta de neve e avalanches permanece em vigor para a área, depois de uma onda de frio na semana passada ter coberto grande parte da região com neve.

Recorde-se que a província de Nagano recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 e é popular entre os turistas precisamente pela neve, atraindo pessoas de todos os recantos do mundo.