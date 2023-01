PSD. Pinto Moreira vai suspender mandato de deputado

Joaquim Pinto Moreira anunciou, esta segunda-feira, que irá pedir a suspensão de mandato de deputado quando o levantamento da imunidade parlamentar estiver concretizado.

"Oportunamente, publicitei também que se e quando esta ocasião chegasse, tiraria ilações políticas de maneira a preservar o meu partido e a sua liderança. Em conformidade, já comuniquei ao Presidente do PSD e do Grupo Parlamentar que após a efetivação do levantamento da imunidade parlamentar e a consequente constituição de arguido, suspenderei o meu mandato de deputado na Assembleia da República", anunciou o deputado do PSD, em comunicado.

O pedido de suspensão, justifica, não significa "qualquer admissão de culpa no processo respetivo", mas por sentir que não tem "o direito de perturbar o normal funcionamento do trabalho político" do seu partido "e dos seus mais altos responsáveis".

O pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira – alvo de buscas no âmbito da operação Vórtex – já deu entrada na Assembleia da República.