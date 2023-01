Helena Carreiras: ainda "não há data" para serem enviados tanques Leopard 2 à Ucrânia

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, afirmou que Portugal está “a conversar com os parceiros” sobre a “possibilidade de contribuir” com o envio dos tanques Leopard 2 para a Ucrânia.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, a ministra explicou que a decisão não pode ser tomada "isoladamente", acrescentanso que "é preciso compreender que se trata de uma decisão que tem de ser coletiva, é necessariamente coletiva".

"Não há data para serem enviados nem foi tomada nenhuma decisão nessa matéria", disse ainda.

Sobre a polémica de que a maioria dos 37 tanques Leopard 2 que Portugal possui estão inoperacionais, Helena Carreiras afirmou que "há diferentes elementos a considerar, quer na constituição da própria capacidade, quer questões que têm a ver com a operabilidade dos meios, com questões do treino, com questões dos suplentes".

Recorde-se que na semana passada vários países anunciaram o fornecimento à Ucrânia de tanques pesados Leopard 2, de fabrico alemão, após a Alemanha ter dado ‘luz verde’ à cedência dos tanques.