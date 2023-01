Transferência de Porro por um fio

As negociações entre o Sporting e o Tottenham para a transferência de Pedro Porro terão caído, definitivamente, segundo o portal britânico The Athletic.

O jornal britânico diz que o diálogo entre os leões e os spurs terminou devido a uma suposta "violação dos termos do acordo proposto" por parte do Sporting quanto à transferência, que deveria rondar os 45 milhões de euros (o valor equivalente à cláusula de rescisão do jogador), mas exigências de última hora poderão fazer com que a venda não se concretize.

O presidente do clube de Alvalade, Frederico Varandas, teria mesmo prometido ao lateral-direito que o iria deixar sair imediatamente após a final da Taça da Liga, onde o clube de Rúben Amorim acabou por ser derrotado pelo FC Porto, por 2-0.

Recorde-se que Porro despediu-se dos adeptos no final do jogo com o FC Porto, bateu diversas vezes no peito, no símbolo do clube, antes de recolher aos balneários.