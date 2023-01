Chega. Ventura reeleito com mais de 98% dos votos

André Ventura foi reeleito, este sábado, presidente do Chega com 98,3% dos votos, anunciou o presidente da mesa da convenção do partido, Jorge Galveias.

Sublinhe-se que André Ventura era candidato único à liderança do Chega, não tendo sido comunicado, no entanto, pela mesa a que correspondia – abstenção ou contra - a restante percentagem de votos.

O reeleito presidente inicia agora um novo mandato de três anos à frente do Chega.

"É uma enorme gratidão", reagiu André Ventura aquando do anúncio dos resultados da eleição interna.