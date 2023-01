Taça da Liga. É sempre tempo de jogar uma final

por João Sena

A semana de futebol em Leiria termina com a final da Taça da Liga, às 19h45, entre Sporting e FC Porto. As duas equipas estão na máxima força, pelo que se espera um jogo intenso, com os leões à procura da quinta vitória nesta competição, a terceira consecutiva, ao passo que os portistas vão lutar para conquistar o único troféu que nunca venceram em 16 edições.

O Sporting venceu as duas últimas edições com triunfos sobre o Braga (1-0) e o Benfica (2-1), e quer ficar com o título de campeão de inverno, como é habitualmente conhecido o vencedor da Taça da Liga. A equipa leonina chegou à final depois de ter ganho ao Arouca (2-1), com dois golos de Paulinho, que é o melhor marcador da competição, com oito golos em cinco jogos. O avançado lesionou-se num ombro nesse jogo mas recuperou para a final de amanhã e é mais uma ameaça para a baliza dos portistas. Gonçalo Inácio está confiante para a final, como afirmou ao jornal do Sporting. «Temos feito uma boa Taça da Liga, mas ainda não conquistámos nada, falta o mais importante que é vencer no sábado. Conseguimos ganhar todos os jogos e queremos dar demos seguimento a esse bom percurso e vencer mais uma Taça da Liga», disse o defesa central leonino.

O FC Porto volta a estar presente na final da Taça da Liga, competição que nunca venceu. Já disputou quatro finais e saiu sempre derrotado, duas vezes pelo Braga, mas também pelo Benfica e pelo Sporting.

Depois de derrotar na meia final o Académico de Viseu (3-0), o FC Porto quer quebrar o enguiço. «Agora é descansar. Temos menos 24 horas de descanso do que o adversário. Se a Taça da Liga quer mudar alguma coisa tem de começar por aí. Não é justo chegarmos a sábado com menos descanso do que o adversário», disse Sérgio Conceição no final do jogo com o Académio de Viseu. Ainda na zona de entrevistas rápidas e num registo diferente afirmou: «É uma final e as finais são para ganhar. Vamos prepará-la da melhor forma». Caso vença a Taça da Liga, torna-se o treinador portista com mais títulos (16), ultrapassando Artur Jorge. «Espero uma final diferente. Que não aconteça como nas finais com o Sporting e o Braga em que fomos melhores e quem levou a taça foram os outros. Esta competição está nos nossos objetivos de temporada e vamos preparados para ganhar a um Sporting forte», garantiu o técnico dos azuis e brancos.

O Benfica é o clube com mais triunfos na Taça da Liga (7), seguido pelo Sporting (4). Além dos dois grandes de Lisboa, apenas o Sporting de Braga, com dois títulos, o Moreirense e o Vitória de Setúbal, com uma vitória, conquistaram este troféu.