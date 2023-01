Encontrados 57 adolescentes em camião com destino aos EUA

As autoridades mexicanas comunicaram, na quinta-feira, que 57 adolescentes da Guatemala, foram encontrados presos no interior de um camião, com destino à fronteira com os Estados Unidos.

De acordo com a autoridade de imigração do México, citada pela Associated Press, os 43 rapazes e as 14 raparigas estavam amontoados e presos em condições desumanas.

Os menores estavam acompanhados por oito homens, uma mulher e a filha desta.

Todos os 57 adolescentes eram menores, e não estavam acompanhados, desconhecendo-se, ainda, a localização das respetivas famílias.

O Instituto Nacional de Imigração mexicano informou que os jovens têm idades entre os 14 e os 17 anos.

O veículo foi parado durante uma inspeção numa autoestrada, a caminho de Ciudad Juárez, que fica do lado mexicano da fronteira com os Estados Unidos..

O condutor do camião foi detido e as crianças foram levadas para um centro de apoio do estado mexicano.